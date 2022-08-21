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Окупанти обстріляли Дніпропетровську область
У ніч проти 21 серпня окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Про це на своєму телеграм-каналі повідомив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.
За його словами, росіяни направили на Нікополь 25 снарядів із ствольної артилерії. Через обстріл сталася сильна пожежа на підприємстві – вогонь знищив обладнання.
Внаслідок обстрілів у місті було сильно пошкоджено школу, зруйновано один будинок зруйновано та два десятки інших будинків пошкоджено. Також у Нікополі через обстріл було виведено з ладу газопроводи та лінії електропередач, в результаті понад 3 тис. городян залишилися без світла. Люди внаслідок обстрілу не постраждали.
Також із ствольної артилерії та ГРАДів окупанти тричі обстріляли Марганецьку громаду. У Марганці пошкоджено високовольтну лінію та знеструмлено 2,2 тис. житлових будинків. Люди не постраждали.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також вночі окупанти 10 разів вистрілили зі ствольної артилерії по Мирівській громаді, через що зруйновано 5 будинків.
У Криворізькому районі росіяни з "Ураганів" обстріляли Апостолівську та Зеленодольську громади. Руйнів та жертв немає.
Нагадаємо, у ніч на 20 серпня збройні сили завдали удару по військовій частині російських загарбників у Мелітополі Запорізької області. У відповідь окупанти завдали ракетного удару по житлових районах міста.