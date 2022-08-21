Окупанти обстріляли Дніпропетровську область

У ніч проти 21 серпня окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Про це на своєму телеграм-каналі повідомив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.

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За його словами, росіяни направили на Нікополь 25 снарядів із ствольної артилерії. Через обстріл сталася сильна пожежа на підприємстві – вогонь знищив обладнання.

Внаслідок обстрілів у місті було сильно пошкоджено школу, зруйновано один будинок зруйновано та два десятки інших будинків пошкоджено. Також у Нікополі через обстріл було виведено з ладу газопроводи та лінії електропередач, в результаті понад 3 тис. городян залишилися без світла. Люди внаслідок обстрілу не постраждали.

Також із ствольної артилерії та ГРАДів окупанти тричі обстріляли Марганецьку громаду. У Марганці пошкоджено високовольтну лінію та знеструмлено 2,2 тис. житлових будинків. Люди не постраждали.

Також вночі окупанти 10 разів вистрілили зі ствольної артилерії по Мирівській громаді, через що зруйновано 5 будинків.

У Криворізькому районі росіяни з "Ураганів" обстріляли Апостолівську та Зеленодольську громади. Руйнів та жертв немає.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня збройні сили завдали удару по військовій частині російських загарбників у Мелітополі Запорізької області. У відповідь окупанти завдали ракетного удару по житлових районах міста.