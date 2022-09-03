Окупанти обстріляли Дніпропетровську область. ЗСУ збили п'ять ракет спрямованих на Дніпро

Збройні сили України в ніч проти 3 вересня збили 5 ракет, які російські військові випустили по місту Дніпро. Про це на своєму телеграм-каналі написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченеко.

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"Росіяни атакували область крилатими ракетами, "Градами" та важкою артилерією… У Дніпровському районі наші військові збили всі п'ять російських ракет, які ворог направив на Дніпро. Падіння уламків спричинило кілька пожеж. Полум'я пожежники вгамували. Ніхто не постраждав", — написав Резніченко.

За його словами, по Нікопольському району завдали ударів російські "Гради" та важка артилерія. Пройшло без загиблих та поранених.

У самому Нікополі обійшлося без руйнувань. У Марганці понівечено кілька будинків, господарських будівель, автомобілів та газопроводів.

У Криворізькому районі під ворожий вогонь потрапила Широківська громада. Є руйнація приватних будинків. Люди неушкоджені.

Нагадаємо, в ніч на 3 вересня російські військові обстріляли Харків, в ході обстрілу ракета прилетіла поруч зі школою.