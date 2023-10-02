Окупанти обстріляли Донеччину з артилерії, поранено четверо людей

2 жовтня окупанти з артилерії обстріляли населені пункти у Покровському та Волноваському районах. Також росіяни атакували сільгосппідприємство у селі Новоукраїнка Вуглегірської громади, внаслідок чого були поранені двоє робітників.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Постраждалі працівники 36 та 55 років під час обстрілів перебували на вулиці. Вони госпіталізовані до лікарні.

Пізніше загарбники обстріляли село Єлизаветівка Покровського району, де поранили 83-річну місцеву жительку, а згодом окупанти завдали удару по с. Трудовому.

Внаслідок обстрілу отримав поранення 53-річний чоловік, якого госпіталізували. Він в тяжкому стані.

Нагадаємо, 30 вересня російські загарбники скинули керовану авіабомбу на Костянтинівку і поранили 13-річну дитину, хлопцеві надають всю необхідну медичну допомогу.

Внаслідок удару було пошкоджено 17 приватних будинків, багатоповерхівку, підприємство, лінію електропередач і автомобілі.