Окупанти обстріляли Донеччину: за добу двоє людей отримали поранення

Російські окупанти протягом 1 травня знову обстріляли Донецьку область. Ворог поранив двох людей. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, вночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Внаслідок цього одна людина отримала поранення й було пошкоджено школу.

На Донецькому напрямку двох масованих артобстрілів зазнала Авдіївка – там снаряди влучили по трьох вулицях. Тричі під обстріли потрапило Курахове – пошкоджено сільгосппідприємство.

На Горлівському напрямку загарбники пошкодили чотири будинки у Васюківці Соледарської громади та один будинок у Торецькій громаді. Також зафіксовано обстріли на околицях Часовоярської громади.

На Лисичанському напрямку в Сіверську окупанти поранили людину, пошкодили багатоповерхівку та два приватні будинки. Крім того, шість разів росіяни обстріляли Лиманську громаду – там обійшлося без жертв і руйнувань.

Нагадаємо, протягом 30 квітня росіяни поранили трьох жителів Донеччини. Окупанти обстрілювали Авдіївку, Марʼїнку та інші населені пункти регіону.