- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Окупанти обстріляли Донеччину зі "Смерчів" та ЗРК С-300: пошкоджені понад 30 багатоповерхівок
На Донеччині загарбники вночі ракетами обстрілювали всі населені пункти на лінії фронту, у Селидовому пошкодили школу, гімназію, дитсадок та понад 30 багатоповерхівок. Є загиблий і поранені.
Про це повідомив голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко.
"Вночі росіяни обстрілювали населені пункти на лінії фронту у Покровському та Бахмутському районах.Серед ночі завдали удару зі Смерчів та ЗРК С-300 по Селидовому – відомо про 1 загиблого та 5 поранених", - зазначив Кириленко.
За його словами, ракетами пошкоджено 32 п’ятиповерхівки, школа, гімназія та дитсадок.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У Мар’їнській громаді під артобстріли потрапили Мар’їнка, Красногорівка, Новомихайлівка та Георгіївка – повідомлень про постраждалих та руйнування не надходило.
В Авдіївці – знову масований артобстріл центру міста під ранок. За попередньою інформацією, без жертв.
У Бахмутському районі вночі обійшлося без жертв, але є руйнування.
Незадовго до півночі обстрілу зазнав Торецьк – снаряд влучив у пустир, але вибухом пошкоджено вікна та покрівлю прилеглих будівель. Також на території громади гучно було у Північному. У Парасковіївці Соледарської громади росіяни за ніч зруйнували 1 будинок, ще 5 – пошкодили.
Зазначимо, 15 вересня під ворожим вогнем опинилися 13 населених пунктів Донецької області. Через ракетні та артилерійські удари виникли масові руйнування та жертви серед мирного населення.