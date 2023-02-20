Окупанти обстріляли Донецьку область — одна людина загинула

Російські війська 20 лютого відкривали вогонь по прифронтових населених пунктах Донецької області. Внаслідок обстрілу села Іванопілля Костянтинівської громади загинула одна людина, двоє поранені.

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Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Протягом дня окупанти завдали артилерійських ударів по Торецьку, із реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляли село Новий Комар, відкривали вогонь із артилерії та завдавали ракетних ударів по Авдіївці.

Зафіксовані численні влучання. Зокрема, росіяни знищили або пошкодили житлові будинки, школу, "Пункт незламності", автомобілі, магазини, кав'ярню та приміщення промислових підприємств.

"Вся Донецька область перебуває під постійними обстрілами. Бережіть себе — евакуюйтеся!", — підкреслив Кириленко.

Напередодні стало відомо, що російські окупаційні війська зранку 19 лютого здійснили ракетний удар по Дружківці на Донеччині.

До цього, 15 лютого російські війська завдали удару із РСЗВ "Смерч", влучивши по п'ятиповерхівці у мікрорайоні Сонячний в Покровську, внаслідок чого троє людей загинули, одинадцятеро поранені.