Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області: пошкодили мережу електропостачання

Російські окупаційні війська 1 жовтня ударили по двох районах Дніпропетровської області — Нікопольському та Синельниківському. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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Нікопольський район накрили "Градами" та важкою артилерією п’ять разів. В сам Нікополь прилетіло 30 російських снарядів. Постраждалих немає.

"У місті понівечені приватні будинки, господарські споруди, кафе та готель. Понад 1 000 сімей лишилися без світла. Енергетики уже лагодять лінії", — розповів Резніченко.

Під ворожий вогонь також потрапили Марганецька, Червоногригорівська та Великомихайлівська громади. Постраждалих немає, масштаби руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 30 вересня росіяни нанесли ракетний удар по Дніпру. Одну людину вбили, щонайменше двох поранили. Тоді поцілили по житловому кварталу у середмісті - по тому ж, що й кілька тижнів тому. Влучили і в транспортне підприємство. Там зайнялася сильна пожежа - горіла адмінбудівля та з 100 автобусів.

До цього, вночі 29 вересня, армія країни-агресора РФ нанесла ракетний удар по житлових кварталах Дніпра. Відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина.