Окупанти обстріляли два райони Харківщини: пʼятеро людей поранені

Російські окупанти вранці 13 травня обстріляли Куп‘янський і Чугуївський райони Харківщини, внаслідок чого пʼятеро цивільних отримали поранення. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Зазначається, що близько 9:00 війська РФ із артилерії обстріляли село Хатнє Куп‘янського району. Ворог поранив двох жінок, чоловіка та 15-річного хлопця.

А близько 9:30 загарбники обстріляли село Огірцеве Чугуївського району. Внаслідок цього мирний житель отримав поранення.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наслідки російських обстрілів Харківщини 13 травня 2023. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram Наслідки російських обстрілів Харківщини 13 травня 2023. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Нагадаємо, протягом 12 травня окупанти обстріляли населені пункти Ізюмського, Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Зокрема, ворог атакував село Чернещина, пошкодивши будівлі ферми – там загинув 30-річний працівник.