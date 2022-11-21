Окупанти обстріляли два села Запорізької області ракетами С-300

Армія країни-агресора РФ 21 листопада нанесла ракетний удар по селам Запорізької області. Вибухами зруйновані і пошкоджені житлові будинки.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог продовжує ракетний терор проти мирних жителів області. Цієї ночі російські нелюді обстріляли два села однієї з громад Запорізького району ракетами С- 300", - зазначив Старух.

За його словами, вибухами зруйновані і пошкоджені житлові будинки.

На щастя, з людей ніхто не постраждав.

Зазначимо, окупанти 18 листопада нанесли ракетний удар по одному з сіл у Запорізькій області. Внаслідок обстрілу було зруйновано будівлю будинку культури.

Нагадаємо, армія РФ 16 листопада витратила три ракети, щоб розтрощити придорожній ресторан у Запорізькій області.