Окупанти обстріляли Дворічну на Харківщині: є постраждалі

Ворог продовжує терор цивільного населення прифронтових територій Харківщини. Сьогодні, 12 квітня, російські окупанти обстріляли смт Дворічна Куп'янського району.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, поранення отримали цивільний чоловік 40 років та 30-річна жінка.

Обоє у важкому стані. Зараз медики борються за їхнє життя.

"Будьте обережні та не ігноруйте сигнали тривоги", - підкреслив очільник області.

Зазначимо, окупаційні сили Російської Федерації протягом доби 11 квітня атакували прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області.

Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки та дорожнє полотно.