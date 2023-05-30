Окупанти обстріляли елеватор та зерносховище на Харківщині

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Минулої доби ворог з використанням ракетного озброєння, артилерії, мінометів та авіації масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок ракетного удару по смт Ківшарівка Куп'янського району, поранення зазнали 9 цивільних людей. В селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, 2 приватні будинки та газопровід.

Також у селі Глушківка Куп'янського району обстрілами пошкоджено 5 приватних житлових будинків, господарчі споруди та лінію електропередач. Поранення зазнала жінка 60 років.

Внаслідок артилерійського обстрілу села Глибоке Куп'янського району поранення зазнала 66-річна жінка.

Крім того, у селі Богуславка Ізюмського району пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено елеватор та зерносховище та інші об'єкти цивільної промисловості. Зруйновані також житлові будинки, сталися пожежі. Поранення отримала жінка 36 років.

"На лінії зіткнення найгарячіше на Куп'янському напрямку. Минулої доби ворог намагався піти в наступ в районі Масютівки та Крохмального, але відступив з втратами", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, напередодні у селі Богуславка Ізюмського району внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено житловий будинок. Поранення зазнав 49-річний цивільний чоловік.