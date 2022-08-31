Окупанти вбили половину корів, які перебували на фермі у Запорізькій області

Російські окупаційні війська 31 серпня, о 01:51 ночі, здійснили артелерійський обстріл з СВК "Росія" по молочно- товарній фермі, що знаходиться в с. Велика Білозерка Запорізької області.

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Про це повідомив очільник Запорізької ОДА Олександр Старух.

За інформацією місцевих жителів встановлено, що по об'єктах ферми влучили 10 – 12разів. Росіяни знищили 11 корпусів, доїльний зал і кормоцех. На території ферми хнаходилось 2000 голів КРС, з них близько половини загинули під час обстрілу.

Крім того, постраждали дві людини. Чоловік (працівник) отримав поранення від осколків скла та інших предметів, його забрала швидка і жінка отримала кантузію. Швидка надала їй допомогу, жінка від госпіталізації відмовилась.

Раніше, 27 серпня, армія країни-агресора РФ завдала удару по Запоріжжю. Окупанти обстріляли об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі Запоріжжя та поблизу обласного центру.

До цього, у ніч проти 24 серпня армія країни-агресора РФ двічі обстріляла два райони Запоріжжя. Було пошкоджено цивільну інфраструктуру міста.