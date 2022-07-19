Окупанти обстріляли Краматорськ

Російські військові обстріляли Краматорськ на Донеччині. За попередніми даними містом били авіаційними ракетами. Про це на своєму телеграм-каналі написав голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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"Гучні вибухи в Краматорську: росіяни вдарили по центральній частині міста. За попередньою інформацією - авіаційними ракетами. Поки що відомо про щонайменше одне загибле цивільне", - написав Кириленко.

За його словами, у житлових поверхах, які опинилися в епіцентрі удару, зчинилися пожежі. Рятувальники ДСНС, які прибули на місце, ліквідують пожежі та надають допомогу людям.

Нагадаємо, російські військові вранці, 19 липня, обстріляли чотири райони Харківської області. Внаслідок ворожих обстрілів п'ять мирних жителів отримали поранення, одна людина загинула. Також пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.