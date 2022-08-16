У ніч на 16 серпня російські військові завдали удару по Краматорську Донецької області. Про це на Facebook написав мер Краматорська Олександр Гончаренко.

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"Нічний обстріл Краматорська. Знову приватний сектор, зруйновані будинки. За попередньою інформацією, без жертв. Працюють рятувальники та поліція", - написав він.

Інших подробиць Горчаренко не повідомив.

Нагадаємо, російські військові вночі 16 серпня завдали удару по п'яти районах Харкова.

Нагадаємо також, увечері 12 серпня окупанти обстріляли Краматорськ, через що було пошкоджено щонайменше 20 будинків приватного сектора та почалася пожежа. Через обстріл 2 особи загинуло та 13 отримали поранення.