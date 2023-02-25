Окупанти обстріляли Краматорськ та Авдіївкіу. Є постраждалі та численні руйнування (ФОТО/ВІДЕО)

Війська Російської Федерації 25 лютого завдали ударів по Краматорську та Авдіївці Донецької області. В обох містах внаслідок атак є постраждалі та руйнування.

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Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зокрема, росіяни вдарили ракетою по житловій забудові в Краматорську. Влучили і зруйнували місцеву амбулаторію. Внаслідок ракетного обстрілу щонайменше одна людина поранена.

В Авдіївці за неповний день росіяни двічі обстріляли місто з артилерії, один раз — танками, завдали авіаракетного удару, а також ударів Градами. Снаряди та ракети прилітали по житлових кварталах та промзоні. І місті внаслідок російських атак поранено щонайменше одну людину.

"Авіаракетним ударом росіяни зруйнували школу №2 — опорна школа, яку тільки у 2021 році ми відкрили після повної реконструкції. З її ремонтом нам неабияк допоміг уряд Литви — він виділив понад 700 тисяч євро на новітнє оснащення для школи", — розповів Кириленко.

Нагадаємо, раніше у Краматорську внаслідок обстрілів було пошкоджено приміщення медичного закладу. До цього 10 лютого Донецька область зазнала численних ракетних атак. В регіоні зафіксували руйнування, також є постраждалі серед цивільних.