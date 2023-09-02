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Окупанти обстріляли Краматорськ з РСЗВ (ФОТО)
Російські війська 2 серпня обстріляли Краматорськ з реактивної системи залпового вогню. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
За його словами, окупанти вдарили по місту близько 16:40, поціливши у квартиру багатоповерхівки та на територію поблизу цвинтаря, а також пошкодивши дорожнє полотно.
"Ракета, яка влучила у житловий будинок, не розірвалася. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав", - написав він. Про відсутність постраждалих заявив і начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
Нагадаємо також, що ввечері 14 серпня в Краматорську внаслідок російського обстрілу загинув чоловік, що працював вантажником: російські ракети поцілили по складських приміщеннях, де зберігались продукти харчування.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На місяць до цього окупанти також обстріляли місто ракетами, пошкодивши житлові багатоквартирні будинки та територію підприємства. Двоє людей тоді дістали поранення.