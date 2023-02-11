Окупанти обстріляли Одещину, скинули бомби на острів Зміїний

Уночі 11 лютого російські загарбники завдали кількох ракетних ударів по Одещині із застосуванням авіації і берегового ракетного комплексу "Бастіон" з території тимчасово окупованого Криму.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Одеської військової адміністраціїї Максим Марченко.

"Вночі ворог атакував Одещину з літаків та берегового комплексу "Бастіон". Є влучання ракет в прибережну зону", - зазначив він.

За його словами, постраждалих немає.

Також ворог наніс бомбовий удар по острову Зміїний, скинувши чотири авіабомби.

Як повідомляє у Телеграмі пресслужба Одеської міської ради із посиланням на Оперативне командування "Південь", бомбардування Зміїного здійснено двома Су-24М , а з берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму ворог випустив три протикорабельні ракети "Онікс", влучивши у прибережну зону.

Крім того, напередодні ввечері у небі над Одеською областю підрозділи протиповітряної оборони збили чотири дрони-камікадзе типу "Shahed".