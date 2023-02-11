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Окупанти обстріляли Одещину, скинули бомби на острів Зміїний
Уночі 11 лютого російські загарбники завдали кількох ракетних ударів по Одещині із застосуванням авіації і берегового ракетного комплексу "Бастіон" з території тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомив голова Одеської військової адміністраціїї Максим Марченко.
"Вночі ворог атакував Одещину з літаків та берегового комплексу "Бастіон". Є влучання ракет в прибережну зону", - зазначив він.
За його словами, постраждалих немає.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також ворог наніс бомбовий удар по острову Зміїний, скинувши чотири авіабомби.
Як повідомляє у Телеграмі пресслужба Одеської міської ради із посиланням на Оперативне командування "Південь", бомбардування Зміїного здійснено двома Су-24М , а з берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму ворог випустив три протикорабельні ракети "Онікс", влучивши у прибережну зону.
Крім того, напередодні ввечері у небі над Одеською областю підрозділи протиповітряної оборони збили чотири дрони-камікадзе типу "Shahed".