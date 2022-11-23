Окупанти обстріляли Куп’янськ: двоє загиблих

Російські окупаційні війська зранку 23 листопада обстріляли Куп’янськ. Під удар потрапив житловий будинок та поліклініка. Загинуло двоє перехожих.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Чергові акти тероризму росіян. Близько 07:40 відбувся обстріл у місті Куп’янськ. Пошкоджено 9-ти поверховий житловий будинок, будівлю полікліники", - зазначив очільник області.

На жаль, загинули 2 людей - жінка 55 років та чоловік 68 років, 1 чоловік - госпіталізований, одному постраждалому надали допомогу на місці.

Крім того 22 листопада окупанти також обстрілювати прифронтові райони Харківщини.

У Куп’янську внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок. Жертв серед цивільного населення немає.

У Вовчанську обстрілами пошкоджені кілька будинків, господарчі споруди, також без поранених.

Крім того, в Харківській області залишається високою мінна небезпека. Сапери знешкодили за добу 299 мін.

"Наші ЗСУ тримають позиції, попри постійні обстріли росіян із мінометів та ствольної артилерії. Росіяни намагалися проникнути диверсійно-розвідувальною групою у районі Стариці. ДРГ знешкодили", - підкреслив Синєгубов.

Зазначимо, російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів із артилерії та РСЗВ по населених пунктах прифронтових районів.

Так, 21 листопада росіяни ракетами вдарили по Чугуєву. Пошкоджені двоповерховий приватний будинок, зруйновано гараж, господарчі споруди, кілька автомобілів.