- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Окупанти обстріляли Куп'янськ і Вовчанськ: пошкоджено житловий будинок
22 грудня російські окупаційні війська знову обстріляли міста Куп'янськ і Вовчанськ Харківської області. Постраждали мирні люди.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
У Вовчанську внаслідок обстрілу поранення отримали 5 людей. 4 з них (3 чоловіки і 1 жінка) – працівники Центральної районної лікарні. У них діагностовано вибухові та осколкові пошкодження.
Також поранення отримав перехожий 62-річний чоловік. Усім постраждалим надають усю необхідну допомогу.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У Куп'янську внаслідок ракетного удару пошкоджено житловий будинок. Попередньо – без постраждалих. Інформація уточнюється.
Крім того, сьогодні в селі Протопопівка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої у лісі підірвався 25-річний чоловік. Він госпіталізований з пораненнями.
Зазначимо, протягом минулої доби від ворожих обстрілів потерпали населені пункти Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів, що розташовані поруч з кордоном та лінією зіткнення.