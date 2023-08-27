Окупанти обстріляли Куп'янський район на Харківщині: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирне населення Харківської області. Так, протягом доби 26 серпня ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Куп'янського району.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Рублене, Амбарне, Бологівка, Дворічна, Синьківка, Іванівка та інші населені пункти.

"Під час ворожого обстрілу з САУ 2С7 "Піон" с. Подоли Курилівської громади Куп'янського району один зі снарядів влучив в будівлю кафе. На жаль, загинули жінка 28 років та чоловік 70 років. Зазнала поранення та була госпіталізована у важкому стані 26-річна жінка", - зазначив він.

Також в області тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 5,7 га території та знешкодили 107 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, протягом доби 25 серпня під вогнем російських окупантів перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області. Ворог вів обстріли з реактивної та ствольної артилерії, мінометів, використовував бойову авіацію.