Окупанти обстріляли Курахівську ТЕС: в ДТЕК повідомили про зупинку станції

У результаті обстрілу 2 квітня російськими окупаційними військами Курахівської теплоелектростанції (Донецька область) було порушено електропостачання по трьом електромережам 110 кВ, які забезпечують живлення Покровського району.

Як повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, також виникла перерва тривалістю 10 хвилин в електропостачанні Краматорського енерговузла, але наразі воно вже відновлено.

За його словами, здійснюються перепідключення споживачів Покровського району на альтернативні мережі електропостачання. Станом на 16:00 вже було розпочато підключення абонентів.

В свою чергу, в ДТЕК повідомили, що внаслідок інтенсивних обстрілів 2 квітня "вкотре постраждала одна з теплоелектростанцій "ДТЕК Енерго". Згідно з попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

"Через атаку було пошкоджено обладнання станції, внаслідок чого ТЕС припинила виробництво електроенергії. Після закінчення обстрілу енергетики зможуть розпочати ліквідацію наслідків атаки та відновлення роботи обладнання", - зазначено у повідомленні.

В енергокомпанії також нагадують, що з початку російського енергетичного терору ТЕС ДТЕК були атаковані вже 30 разів, через це загинуло три енергетики, а 28 були поранені.

Нагадаємо також, що на початку лютого Державне бюро розслідувань повідомляло, що розслідуючи справу про державну зраду експравоохоронця запобігло диверсії на Курахівській ТЕС, яку мав влаштувати його спільник.