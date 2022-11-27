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Окупанти обстріляли Курахове на Донеччині, є жертви

Окупанти обстріляли Курахове на Донеччині, є жертви

Внаслідок обстрілу дві людини загинули, одна одержала поранення.

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Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко. 

"Росіяни обстріляли Курахове з артилерії — 2 людини загинули, 1 одержала поранення", - написав у Telegram Кириленко. 

Також він додав, що внаслідок обстрілу 4 будинки зазнали пошкоджень.

Фото 2 — Окупанти обстріляли Курахове на Донеччині, є жертви
Фото 3 — Окупанти обстріляли Курахове на Донеччині, є жертви
Фото 4 — Окупанти обстріляли Курахове на Донеччині, є жертви
Фото 5 — Окупанти обстріляли Курахове на Донеччині, є жертви

"Курахове вже далеко не вперше потрапляє під ворожий вогонь — росіяни послідовно і цілеспрямовано б'ють по цивільних", - зазначив він. 

Кириленко закликав місцевих жителів не ризикувати життям та залишити Донеччину.

Нагадаємо, що армія РФ продовжує обстрілювати Харківщину. В результаті обстрілу пошкоджено олійне підприємство. 