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- Війна Війна
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- Події
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Окупанти обстріляли Курахове на Донеччині, є жертви
Внаслідок обстрілу дві людини загинули, одна одержала поранення.
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Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.
"Росіяни обстріляли Курахове з артилерії — 2 людини загинули, 1 одержала поранення", - написав у Telegram Кириленко.
Також він додав, що внаслідок обстрілу 4 будинки зазнали пошкоджень.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Курахове вже далеко не вперше потрапляє під ворожий вогонь — росіяни послідовно і цілеспрямовано б'ють по цивільних", - зазначив він.
Кириленко закликав місцевих жителів не ризикувати життям та залишити Донеччину.
Нагадаємо, що армія РФ продовжує обстрілювати Харківщину. В результаті обстрілу пошкоджено олійне підприємство.