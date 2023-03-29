Окупанти обстріляли лікарню та приміщення "Укрпошти" у Херсоні

Російські окупаційні війська протягом доби 28 березня 34 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації та артилерії. Армія країни-агресора РФ здійснила 34 обстріли області.

Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази. 17 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні й багатоквартирні будинки, територію та будівлі лікарні, а також виробничого приміщення "Укрпошти".

За словами очільника області, є постраждалі серед цивільного населення: одна людина дістала поранення.

Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 82 особи.

Нагадаємо, російські війська ні на день не припиняють обстріли населених пунктів Херсонщини.

Напередодні противник здійснив 60 обстрілів по мешканцям Херсонської області. 29 снарядів влучили у житлові квартали Херсона, приватні та багатоквартирні будинки, територію та будівлю закладу освіти.