Окупанти обстріляли Лиман: 6 людей загинули, ще 5 отримали поранення (ФОТО)

Сьогодні, 8 липня, армія країни-агресора РФ завдала удару по місту Лиман Донецької області з РСЗВ. Щонайменше шестеро людей загинули і п'ятеро були поранені внаслідок обстрілу окупантами приватного сектора.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він зазначив, що близько 10 ранку росіяни завдали удару по місту з РСЗВ — поцілили у приватний сектор. Пошкоджено будинок і крамницю.

За словами Кириленко, щонайменше 6 людей загинули і 5 поранені внаслідок обстрілу російськими терористичними військами Лимана.

Як повідомив очільник області, на місці події працює поліція. Парамедики надають необхідну медичну допомогу.

"Російські терористи продовжують бити по цивільному населенню Донеччини. Усі їхні злочини ретельно документуємо", - підкреслив Кириленко.

Зауважимо, у Донецькій області росіяни не припиняють обстрілювати помешкання мирних жителів. Протягом 6 липня окупанти на Донеччині вбили одну людину, ще 5 - отримали поранення.