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Окупанти обстріляли Лиман: 6 людей загинули, ще 5 отримали поранення (ФОТО)

Окупанти обстріляли Лиман
Фото: Донецької ОВА

Сьогодні, 8 липня, армія країни-агресора РФ завдала удару по місту Лиман Донецької області з РСЗВ. Щонайменше шестеро людей загинули і п'ятеро були поранені внаслідок обстрілу окупантами приватного сектора.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він зазначив, що близько 10 ранку росіяни завдали удару по місту з РСЗВ — поцілили у приватний сектор. Пошкоджено будинок і крамницю.

За словами Кириленко, щонайменше 6 людей загинули і 5 поранені внаслідок обстрілу російськими терористичними військами Лимана.

Фото 2 — Окупанти обстріляли Лиман: 6 людей загинули, ще 5 отримали поранення (ФОТО)
Фото 3 — Окупанти обстріляли Лиман: 6 людей загинули, ще 5 отримали поранення (ФОТО)
Фото 4 — Окупанти обстріляли Лиман: 6 людей загинули, ще 5 отримали поранення (ФОТО)
Фото 5 — Окупанти обстріляли Лиман: 6 людей загинули, ще 5 отримали поранення (ФОТО)
Фото 6 — Окупанти обстріляли Лиман: 6 людей загинули, ще 5 отримали поранення (ФОТО)

Як повідомив очільник області, на місці події працює поліція. Парамедики надають необхідну медичну допомогу.

"Російські терористи продовжують бити по цивільному населенню Донеччини. Усі їхні злочини ретельно документуємо", - підкреслив Кириленко.

Зауважимо, у Донецькій області росіяни не припиняють обстрілювати помешкання мирних жителів. Протягом 6 липня окупанти на Донеччині вбили одну людину, ще 5 - отримали поранення.

Автор:
Світлана Манько