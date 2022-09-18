Окупанти вбили медиків, коли ті евакуйовували пацієнтів психіатричної лікарні в Харківській області

У селі Стрілеча Харківської області 18 вересня військові армії РФ відкрили вогонь по медикам, які в цей момент намагалися вивезти пацієнтів психіатричної лікарні до більш безпечних місць. Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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"Медичні працівники навіть під обстрілами, ризикуючи життями, намагалися врятувати хворих. Вдалося евакуювати 30 пацієнтів, всього ж у закладі - більше 600", — розповів Синєгубов.

В момент евакуації ворог відкрив вогонь. В результаті атаки загинули 4 медичних працівників, 2 пацієнтів дістали поранення.

Також в селі Стрілеча в ніч на 18 вересня окупанти влучили з танка по цивільному авто, загинули 2 жінки. Стрілеча знаходяться на кордоні з Росією, там розташована Харківська обласна психіатрична лікарня.

Вдень 17 вересня в Чугуєві в результаті ворожого обстрілу, за даними Центру екстреної медичної допомоги, загинула 11-річна дівчинка.

Того ж дня, близько другої години ночі, окупанти вдарили по Індустріальному району Харкова, зафіксували 2 ракетні влучання.