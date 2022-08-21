Окупанти обстріляли Миколаївську область

У ніч проти 21 липня російські військові обстріляли Миколаївську область. Про це на своєму телеграм-каналі написав голова Миколаївської ОВ Віталій Кім.

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Згідно з повідомленням, 21 серпня, близько 01:00, зазнав обстрілу Миколаїв. За попередньою інформацією, російські військові завдали удару ракетами типу С-300. Снаряди потрапили на територію підприємства, інші попадання були околицями міста. Попередньо постраждалих немає. Інформація про наслідки руйнувань уточнюється.

Також близько 01:00, 21 серпня окупанти обстріляли село Широке. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та адмінбудівлю сільської ради, влучення теж були до городів місцевих. Постраждалих немає.

Триває обстріл території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

Нагадаємо, російські війська 20 серпня обстріляли Вознесенськ Миколаївської області, потрапивши до житлових будинків.

Станом на 20 серпня, за оцінками влади Миколаєва, російські окупанти завдали руйнувань обласному центру на суму понад 813 мільйонів гривень.