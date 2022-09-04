Окупанти обстріляли Миколаївську область

Російські військові в ніч проти 4 вересня обстріляли Миколаївську область. Про це на своєму телеграм-каналі написав голова Миколаївської ОВ Віталій Кім.

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За його словами вночі, 4 вересня, близько 02:30 Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо обстріл здійснювався ЗРК С-300. Під час обстрілу було суттєво пошкоджено три лікувальні заклади, два навчальні заклади, готель, музей, а також житлові будинки. Попередньо без жертв та постраждалих.

О 06:02 окупанти обстріляли Очаків та потрапили в об'єкт цивільної інфраструктури. Також внаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає.

Близько 05:01 окупанти обстріляли Вознесенськ. Внаслідок обсрілу на місцевому підприємстві сталося займання приміщень, також пошкоджено житлові будинки. Жертв немає.

Нагадаємо, 3 вересня російські військові обстріляли Миколаївську область. Внаслідок обстрілу отримали поранення одна жінка та двоє дітей, а одна дитина загинула.