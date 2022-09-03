Окупанти обстріляли Миколаївську область. Є поранені та загиблі

Російські військові обстріляли Миколаївську область. Внаслідок обстрілу отримали поранення одна жінка та двоє дітей, а одна дитина загинула. Про це повідомляють телеграм-канали місцевої влади.

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Зокрема, мер Миколаєва Олександр Сенкевич написав про те, що вранці 3 вересня російські військові обстріляли Миколаїв.

"Близько 11:30 у Миколаєві пролунали вибухи. Поки що відомо про потрапляння в гаражі в одному з районів міста. Там виникла пожежа – його ліквідують рятувальники. Також ударною хвилею винесло вікна та двері в приватному житловому будинку. За попередньою інформацією, одна жінка отримала осколкові. поранення", - написав Сенкевич.

У свою чергу, голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва написала, що вночі, а також вранці 3 вересня окупанти активно обстрілювали Миколаївську область. Під удари потрапили населені пункти Миколаївського та Баштанського районів. Також уночі було зафіксовано вибухи у місті Вознесенськ.

Окрім артилерійських обстрілів зафіксовано бомбардування з літаків. Атаковано населені пункти Першотравневої, Широківської та Березнегуватської громад. Зафіксовано пошкодження житлових будинків та господарських будівель. Внаслідок обстрілу сталися пожежі.

"Сьогоднішній ранок взагалі важкий. Обстріли тривають. На жаль, є постраждалі. 2 поранених у місті Миколаєві, 4 - у Березнегуватому. Серед поранених – двоє дітей. На жаль, є і загиблі – 8-річна дитина. Щирі співчуття рідним", - написала Замазєєва.

Загалом станом на ранок 3 вересня в миколаївських лікарнях перебувають 577 громадян, які постраждали від атак окупантів на Миколаївську область.

Нагадаємо, російські військові завдали ракетних ударів по Краматорську та Слов'янську, а також вели обстріл по всій лінії фронту в Донецькій області від Курахівської до Званівської громад.

Також Збройні сили України в ніч проти 3 вересня збили 5 ракет, які російські військові випустили містом Дніпро.