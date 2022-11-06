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Окупанти обстріляли Миколаївську область, є влучання в промисловий об’єкт
Армія країни-агресора РФ в ніч на неділю, 6 листопада, обстріляла Миколаївську область.
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Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Вночі, 6 листопада, з 02:05 ворог завдавав ударів по населеному пункту Галицинівської громади. Влучання в об’єкт промислової інфраструктури. Постраждалих немає", - зазначив він.
Крім того, окупанти обстрілювали Баштанський район, постраждалих та руйнувань немає.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, окупанти в ніч на п’ятницю, 4 листопада, обстріляли ракетами типу С-300 Миколаїв, в результаті чого зруйновано складське приміщення та пошкоджено адміністративну будівлю.