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Війна Війна
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Події
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Окупанти обстріляли Миколаївську область, одна людина загинула

Окупанти обстріляли Миколаївську область, одна людина загинула

Російські окупаційні війська обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області, внаслідок чого є загиблий.

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Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Вчора, 16 січня, о 22:53 ворог завдавав артилерійські удари по населенному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого одна людина загинула", - зазначив він.

Також внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкт соціальної інфраструктури та житлові будинки.

Нагадаємо, російські загарбники 9 січня відкрили вогонь по Очакову Миколаївської області. Внаслідок атаки постраждали 15 осіб, декілька будівель зазнали руйнувань.

Автор:
Ніна Комащенко