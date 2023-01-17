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- Війна Війна
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Окупанти обстріляли Миколаївську область, одна людина загинула
Російські окупаційні війська обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області, внаслідок чого є загиблий.
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Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
"Вчора, 16 січня, о 22:53 ворог завдавав артилерійські удари по населенному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого одна людина загинула", - зазначив він.
Також внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкт соціальної інфраструктури та житлові будинки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, російські загарбники 9 січня відкрили вогонь по Очакову Миколаївської області. Внаслідок атаки постраждали 15 осіб, декілька будівель зазнали руйнувань.