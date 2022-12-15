Окупанти обстріляли Миколаївську область: пошкоджені об’єкти інфраструктури

Російські окупаційні війська зранку 15 грудня обстріляли Очаківську та Чорноморську громади у Миколаївській області.

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Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, окупанти о 06:00 та 07:05 15 грудня завдали масованих артилерійських ударів по Очаківській громаді, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено об’єкти інфраструктури. Попередньо, обійшлося без постраждалих. Наслідки атаки ще уточнюються.

"Вранці, 15 грудня, з 06:00 під ворожим обстрілом була Чорноморська громада. Пошкоджено об’єкт інфраструктури. Постраждалих немає", - зазначив Кім.

Нагадаємо, російські окупаційні війська вночі 7 грудня нанесли ракетний удар по Миколаїву. Загарбники влучили по транспортному підприємству.