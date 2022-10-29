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Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області
Армія країни-агресора РФ продовжує завдавати ударів по Харківщині. Протягом минулої доби під ворожий вогонь потрапили розташовані біля лінії зіткнення та кордону з РФ населені пункти.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
"Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського, Харківського та Куп'янського районів Харківської області", - зазначив Синєгубов.
Так, у місті Вовчанськ внаслідок обстрілів пошкоджено господарчу споруду, в смт Дворічна – житлові будинки, сталися пожежі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі поранення отримали 2 жінки 43 та 40 років, а також 60-річний чоловік.
Також на звільнених від ворога територіях триває розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 413 вибухонебезпечних предметів.
"На лінії зіткнення наші бійці продовжують бойові дії з окупантами. Підтримуємо ЗСУ та працюємо на Перемогу!", - підкреслив Синєгубов.
Зазначимо, в Харківській області зберігається висока мінна небезпека, тому люлей закликають бути максимально уважними та обережними, не ходити в ліси, поля, узбіччями доріг.
Так, нещодавно в Ізюмському районі Харківської області на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. Тоді 2 людей загинуло.