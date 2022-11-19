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Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області

Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область. Внаслідок обстрілів за минулу добу, 18 листопада, пошкоджені будинки та дорожнє полотно.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, минулої доби окупанти обстріляли з мінометів, танків та артилерії населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, що розташовані поруч з лінією зіткнення та кордом з РФ.

"В Куп'янську ворожими обстрілами пошкоджені дахи будинків та дорожнє полотно. У Вовчанську частково зруйновані житлові та господарські будівлі. Попередньо – ніхто не постраждав", - зазначив він.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 17 листопада завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі в Ізюмському районі на Харківщині.

Автор:
Ніна Комащенко