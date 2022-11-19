Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область. Внаслідок обстрілів за минулу добу, 18 листопада, пошкоджені будинки та дорожнє полотно.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, минулої доби окупанти обстріляли з мінометів, танків та артилерії населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, що розташовані поруч з лінією зіткнення та кордом з РФ.

"В Куп'янську ворожими обстрілами пошкоджені дахи будинків та дорожнє полотно. У Вовчанську частково зруйновані житлові та господарські будівлі. Попередньо – ніхто не постраждав", - зазначив він.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 17 листопада завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі в Ізюмському районі на Харківщині.