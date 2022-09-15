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Окупанти обстріляли Нікополь "Градами", на річці Інгулець знижують рівень води після ракетного удару, - ОВА
На Дніпропетровщині всю ніч боролися з наслідками ракетного удару по гідротехнічним спорудам на річці Інгулець і потерпали від нових обстрілів. Нікопольський район ворог обстріляв 5 разів за ніч. Минулося без постраждалих.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"У Кривому Розі приборкували воду, яка розлилася після ракетної атаки по гідротехнічним спорудам міста", - зазначив Резніченко.
За уточненими даними, били росіяни ракетами "Кинджал" та "Іскандер". Через атаку рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до майже 2 метрів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"На цю хвилину його вдалося знизити на 13 сантиметрів і він й далі падає. Рятувальники та аварійні служби продовжують роботу", - повідомив Резніченко.
Він підкреслив, що підтоплені 112 приватних будинків та подвір’їв. Люди евакуйовані.
Через ракетний удар пошкоджені кілька водоводів. У Софіївський громаді без води майже 5 000 людей. Відновлювальні роботи тривають.
"Нікопольський район ворог обстріляв 5 разів за ніч. Минулося без постраждалих. У Марганецькій громаді пошкоджена лінія електропередач. Без світла понад 700 родин. Енергетики лагодять", - зазначив очільник ОВА.
Також Нікополь росіяни накривали вогнем 4 рази. Атакували "Градами" і дроном-камікадзе. Пошкоджені з 10 приватних будинків, 114 панелей сонячної електростанції, санаторій та 2 місцеві підприємства.
Зазначимо, Кривий Ріг Дніпропетровської області надвечір 13 вересня зазнав удару вісьмома російськими крилатими ракетами. Удар прийшовся по дамбі Карачунівського водосховища.