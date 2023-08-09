Окупанти обстріляли Нікополь: один загиблий та троє поранених

Російські окупаційні війська продовжують терор мирного населення Дніпропетровської області. Вночі 9 серпня армія РФ обстріляла Нікопольщину. Від ворожих обстрілів загинув вісімнадцятирічний хлопець.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Від вечора агресор тричі обстрілював Нікопольщину. Важку артилерію спрямував на сам Нікополь та Марганецьку громаду", - зазначив Лисак.

Він додав, що від ворожих обстрілів загинув 18-річний хлопець.

Ще троє чоловіків отримали поранення. 21-річного хлопця госпіталізували до травматології. В нього діагностували мінно-вибухову травму, рану грудної клітини та плеча. Зараз він знаходиться у задовільному стані.

Два чоловіки 45 та 35 років також отримали осколкові поранення. Їм обом надали необхідну медичну допомогу. Вони лікуватимуться амбулаторно.

За словами очільника області, внаслідок обстрілів пошкоджено храм, 5 житлових будинків, 2 господарські споруди, автомобіль, 4 лінії електропередачі та газопровід.

Нагадаємо, вночі 8 серпня армія РФ вдарила з важкої артилерії та "Градів" по Нікопольщині. У Нікополі пошкоджені одразу 2 ліцеї та понівечена адмінбудівля.