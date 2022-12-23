Окупанти обстріляли Нікополь та Марганець з важкої артилерії

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 23 грудня окупанти завдали ударів з важкої артилерії по Нікопольщині.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Двічі російська важка артилерія накрила вогнем нічну Нікопольщину. Завдала ударів по двох містах - Нікополю та Марганцю", - зазначив він.

За словами очільника області, жертв серед цивільного населення немає.

У Нікополі російські снаряди понівечили приватні будинки, господарські споруди та газогін.

У Марганці наслідки обстрілу наразі з’ясовуються.

Напередодні росіяни усю ніч тероризували дві громади Нікопольщини - Червоногригорівську та Марганецьку. Випустили по мирних мешканцях понад 50 снарядів. У Марганці постраждала 8-річна дівчинка.

Зазначимо, що у ніч на 21 грудня Марганецька та Червоногригорівська громади знову біли обстріляні: тоді було пошкоджено близько десяти будинків, дві господарські споруди, автотранспорт, лінії газо- та електромережі.