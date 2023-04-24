Окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерiї

Російські окупаційні війська не припиняють терор Дніпропетровської області. 24 квітня загарбники накрили артилерійським вогнем Нікополь.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні вночi ворог вдарив по Нiкополю. Поцiлив по мiсту з важкої артилерiї", - зазначив він.

За словами очільника області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Наслідки атаки наразі з'ясовують рятувальники.

Нагадаємо, російські окупанти 23 квітня скинули з безпілотників снаряди на Нікополь, внаслідок чого постраждали троє людей.