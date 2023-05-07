Окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії: загинула жінка

Російські окупаційні війська не припиняють тероризувати мирне населення Дніпропетровської області. Вночі загарбники знову атакували Нікополь з важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"На руках рашистів знову вбивство мирної людини. Вночі вони били по Нікополю. Застосували важку артилерію. Випустили понад десять снарядів. Загинула 72-річна жінка. Ще двоє місцевих постраждали. У них стрес та контузія", - зазначив Лисак.

За його словами, у місті внаслідок атаки понівечено 7 приватних будинків і багатоповерхівку. Також потрощило вікна у гуртожитку коледжу. Зачепило й три газопроводи, лінію електропередач і 14 сонячних панелей. А ще – господарські споруди та п’ять автівок.

Крім того, підрозділом ПвК «Схід» було збито один ворожий безпілотник в Синельниківському районі.

Нагадаємо, російські окупаційні війська в суботу, 6 травня, вчергове обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області, внаслідок чого пошкоджено промислове підприємство та постраждали четверо людей.

Також в ніч на 6 травня загарбники спрямували на Дніпропетровщину безпілотники, а по Нікополю били з артилерії.