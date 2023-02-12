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Окупанти обстріляли Нікополь: загинула жінка

Окупанти обстріляли Нікополь: загинула жінка

Ніч у Нікополі була тихою, але вранці 12 лютого російські окупаційні війська обстріляли місто із ствольної артилерії. Загинула жінка.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Після нічної тиші вже зранку агресор обстріляв Нікополь. Гатив зі ствольної артилерії", - зазначив Лисак.

Внаслідок обстрілу загинула 53-річна жінка. Попередньо є й постраждала – 87-річна пенсіонерка. В неї осколкове поранення.

У місті пошкоджені чотири багатоповерхівки, водоканал і будівля коледжу.

Фото 2 — Окупанти обстріляли Нікополь: загинула жінка
Фото 3 — Окупанти обстріляли Нікополь: загинула жінка

Зазначимо, 10 лютого ворог завдав удару по Нікопольському району, поціливши по території Покровської громади. 

Автор:
Світлана Манько