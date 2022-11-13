Окупанти обстріляли Нікопольщину: двоє поранених і десятки понівечених будинків

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 13 листопада окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Уночі від ворожого вогню вкотре потерпала Нікопольщина. Росіяни скерували свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольську та Марганецьку громади", - зазначив Резніченко.

За його словами, найбільше постраждав Нікополь. У нічне місто прилетіли майже 40 смертоносних снарядів.

Резніченко повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів поранені дві жінки - 46 та 82 років. Обидві доправлені до місцевої лікарні. Стан середньої тяжкості.

У місті пошкоджені понад 40 багатоповерхових та приватних будинків, зо два десятки господарських споруд, кілька газогонів та ліній електропередач.

Російські снаряди повністю зруйнували один будинок і спричинили дві пожежі - у квартирі та у приватному подвір’ї. Полум’я вогнеборці уже приборкали.

Від обстрілу постраждали й місцевий коледж, відділ РАЦС, адмінбудівля та шиномонтаж.

У Марганецькій громаді жерт серед цивільного населення немає, але побиті приватні будинки.

Нагадаємо, 12 листопада загарбники скерували на міста та села Нікопольщини понад 50 снарядів.