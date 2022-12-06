Окупанти обстріляли Нікопольщину: пошкоджені будинки, електромережі та газопровід

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 6 грудня окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Не вщухають обстріли Нікопольщини. Росіяни усю ніч тримали під прицілом своєї важкої артилерії сам Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади" - зазначив він.

За словами Резніченко, у мирні міста та села прилетіли майже 50 ворожих снарядів.

Як повідомив очільник області, жертв серед цивільного населення немає.

У Нікополі понівечені більше 10 приватних будинків, господарські споруди, газопроводи і лінія електропередач.

У Червоногригорівській громаді перебита лінія електропередач, яка живила насосну станцію місцевого водоканалу. Понад 9 000 родин з кількох селищ та сіл лишилися без води. Енергетики уже стали до роботи.

У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та газопровід.

Нагадаємо, в ніч на 5 грудня окупанти ударили трьома ракетами по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство. Через ворожий обстріл загинув працівник підприємства, ще троє людей дістали поранення.