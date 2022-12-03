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Армія РФ обстріляла Нікопольщину: пошкоджені будинки, електромережі та газопроводи (ФОТО)

Армія РФ обстріляла Нікопольщину: пошкоджені будинки, електромережі та газопроводи (ФОТО)
Фото: Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. Вночі 3 грудня окупанти ударили з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Найбільше дісталося районному центру. У Нікополь прилетіли понад 30 ворожих снарядів. Люди неушкоджені. Понiвеченi два десятки приватних будинків, господарські споруди, електромережі та газогони. Побитi 50 сонячних панелей", - зазначив він.

Фото 2 — Армія РФ обстріляла Нікопольщину: пошкоджені будинки, електромережі та газопроводи (ФОТО)
Фото 3 — Армія РФ обстріляла Нікопольщину: пошкоджені будинки, електромережі та газопроводи (ФОТО)
Фото 4 — Армія РФ обстріляла Нікопольщину: пошкоджені будинки, електромережі та газопроводи (ФОТО)

Крім того, за його словами, внаслідок обстрілів у Червоногригорівській та Марганецькій громадах пошкодженi кілька багатоповерхівок, лінія електропередач та газопровід.

Також через влучання російського снаряду загорілася газова труба у приватному обійсті. Вогнеборці полум’я уже загасили.

Нагадаємо, в ніч на 2 грудня окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.

Автор:
Ніна Комащенко