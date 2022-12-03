- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Армія РФ обстріляла Нікопольщину: пошкоджені будинки, електромережі та газопроводи (ФОТО)
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. Вночі 3 грудня окупанти ударили з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Найбільше дісталося районному центру. У Нікополь прилетіли понад 30 ворожих снарядів. Люди неушкоджені. Понiвеченi два десятки приватних будинків, господарські споруди, електромережі та газогони. Побитi 50 сонячних панелей", - зазначив він.
Крім того, за його словами, внаслідок обстрілів у Червоногригорівській та Марганецькій громадах пошкодженi кілька багатоповерхівок, лінія електропередач та газопровід.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також через влучання російського снаряду загорілася газова труба у приватному обійсті. Вогнеборці полум’я уже загасили.
Нагадаємо, в ніч на 2 грудня окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.