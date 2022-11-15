Окупанти обстріляли Нікопольщину: пошкоджені будинки і підприємство

Армія-країни агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. Окупанти вночі 15 листопада обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Випустили на мирні міста та села понад 60 снарядів. У Нікополі поцілили у багатоповерхові та приватні будинки і комерційне підприємство. Зачепили й лінії електропередач та газогін. Знищили кілька господарських споруд", - зазначив він.

За його словами, минулося без постраждалих. Деталі обстрілів ще уточнюються.

Нагадаємо, вночі 14 листопада окупанти обстрілювали Нікопольський район. Внаслідок обстрілів у Марганці пошкоджено лінію електропередач, що живить насосну станцію водоканалу.