Окупанти обстріляли Нікопольщину: пошкоджені будинки та лінії електропередач

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 10 листопада окупанти завдали ударів з РСЗВ та важкої артилерії по Нікопольщині.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни поцілили по трьох громадах - Марганецькій, Червоногригорівській та Нікопольській. Били по мирних містах та селах з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії", - зазначив Резніченко.

За його словами, у Нікополі постраждала 80-річна жінка. Вона отримала медичну допомогу та лікується вдома.

У місті пошкоджені 10 багатоповерхових та приватних будинків, автозаправка, газогін та лінії електропередач.

Ворожі снаряди спричинили пожежу на приватному обійсті. Вогнеборці полум’я уже загасили.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах минулося без постраждалих.

У Червоногригорівській громаді понівечені будинки та електромережі.

Зазначимо, армія країни-агресора РФ 9 листопада знову обстріляла з "Градів" Нікопольщину на Дніпропетровщині, снаряд потрапив у житловий будинок.