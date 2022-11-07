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Окупанти обстріляли Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 7 листопада окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.
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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Уночі росіяни тримали у напрузі Нікопольський район. Завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по двох громадах - Мирівській та Марганецькій",- зазначив Резніченко.
За його словами, жертв серед цивільного населення немає.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Наразі масштаби руйнацій з’ясовуються.
Зазначимо, 6 листопада окупанти 8 разів обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Нікопольську, Марганецьку та Мирівську громади.