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Окупанти обстріляли Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 16 листопада окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Уночі напружено було на Нікопольщині. Росіяни завдали ударів по трьох громадах - Марганецькій, Нікопольській та Червоногригорівській", - зазначив Резніченко.
За його словами, окупанти накрили нічні міста та села "Градами" і важкою артилерією.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як підкреслив очільник ОВА, обійшлося без загиблих та поранених.
У Нікополі російські снаряди поцілили у десять приватних будинків. Понівечили господарські споруди, автівки, газопровід та лінії електропередач.
Також зайнялася пожежа у одній з осель. Вогнеборці полум’я уже загасили.
Зазначимо, окупанти вночі 15 листопада обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади. Випустили на мирні міста та села понад 60 снарядів.