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Окупанти обстріляли Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. Вночі 19 листопада окупанти обстріляли Нікопольщину.
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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії три громади - Нікопольську, Марганецьку та Мирівську. Скерували на мирні міста та села понад 60 снарядів", - зазначив він.
За його словами, внаслідок обстрілів пошкоджено житло, господарські споруди та автівки. Люди не постраждали.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, в ніч на 18 листопада окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.