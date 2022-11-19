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Окупанти обстріляли Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії

Окупанти обстріляли Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. Вночі 19 листопада окупанти обстріляли Нікопольщину.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії три громади - Нікопольську, Марганецьку та Мирівську. Скерували на мирні міста та села понад 60 снарядів", - зазначив він.

За його словами, внаслідок обстрілів пошкоджено житло, господарські споруди та автівки. Люди не постраждали.

Нагадаємо, в ніч на 18 листопада окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.

Автор:
Ніна Комащенко