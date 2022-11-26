Окупанти обстріляли Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 26 листопада окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни усю ніч залякували Нікопольщину. П’ять разів обстріляли район з "Градів" та важкої артилерії", - зазначив Резніченко.

За його словами, окупанти випустили на Нікополь, Марганець та навколишні села майже 60 снарядів.

Минулося без загиблих та поранених.

Представники ДСНС обстежують уражені території. З’ясовують деталі обстрілів.

Зазначимо, росіяни продовжують кожного дня бити по Нікопольщині. 25 листопада обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Марганецьку та Нікопольську громади".