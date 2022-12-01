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Окупанти обстріляли Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 1 грудня окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Вісім обстрілів за ніч. Росіяни з вечора до ранку били по Нікопольщині "Градами" та важкою артилерією. Під ворожий вогонь потрапили дві громади - Марганецька та Червоногригорівська", - зазначив він.
За його словами, жертв серед цивільного населення немає.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У Червоногригорівській громаді понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд, газопровід та лінія електропередач.
У Марганецькій громаді представники ДСНС продовжують обстежувати уражені території і з’ясовувати деталі атак.
Зазначимо, окупанти не вгамовуються з обстрілами Нікопольщини, в ніч на зо листопада випустили майже 30 снарядів.