- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Окупанти обстріляли Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 28 грудня окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Нікопольщина знову усю ніч потерпала від ворожих ударів. Росіяни 8 разів обстріляли район з "Градів" та важкої артилерії", - зазначив він.
За його словами, окупанти ударили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Очільника області повідомив, що жертв серед цивільного населення немає.
Найбільше постраждала Червоногригорівська громада.
Російські снаряди понівечили там з десяток приватних будинків та господарських споруд, магазин, автівку, чотири газогони та дві лінії електропередач. Побили 20 сонячних панелей.
Зазначимо, напередодні 40 ворожих снарядів прилетіли у три громади - Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку. У Нікополі внаслідок обстрілу пошкоджені кілька приватних будинків і кілька господарських споруд. Побита лінія електропередач.