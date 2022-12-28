Окупанти обстріляли Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 28 грудня окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Нікопольщина знову усю ніч потерпала від ворожих ударів. Росіяни 8 разів обстріляли район з "Градів" та важкої артилерії", - зазначив він.

За його словами, окупанти ударили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській.

Очільника області повідомив, що жертв серед цивільного населення немає.

Найбільше постраждала Червоногригорівська громада.

Російські снаряди понівечили там з десяток приватних будинків та господарських споруд, магазин, автівку, чотири газогони та дві лінії електропередач. Побили 20 сонячних панелей.

Зазначимо, напередодні 40 ворожих снарядів прилетіли у три громади - Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку. У Нікополі внаслідок обстрілу пошкоджені кілька приватних будинків і кілька господарських споруд. Побита лінія електропередач.